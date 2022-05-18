Слава: «Вообще в салоны не хожу!»

Певица Слава всегда на позитиве. Улыбчивая, энергичная, сексуальная. Выглядит ровесницей своей 23-летней дочери. Как ей это удается? С нами поп-дива поделилась секретом своей неувядающей молодости.

Фото: Мир новостей Мир новостей

- Слава, весной многие пытаются экспериментировать со стилем. А вам не хочется что-то изменить в себе?

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- Я хорошо к экспериментам отношусь, но считаю, что меня приняли такой, какая я есть, и в моем случае не надо экспериментировать. Иначе это будет похоже на «седина в бороду, бес в ребро». Я могу быть тоже разной, по-разному одеваться: сегодня в строгом костюме на мероприятие прийти, а завтра выступать на концерте в мини-платье с декольте. Я вообще считаю, что все зависит от настроения и самочувствия. Если я худею, то могу и обнажиться, и вообще по улице голой пройтись! Шутка, конечно. Кстати, недавно разговаривала с Валерией, она мне рассказала про одну диету, и я на ней похудела аж на десять килограммов! Правда, потом опять их наела... То есть эту диету надо соблюдать долго. А я зависима от колбасы, от майонеза, от шпрот, селедки, я не могу жить без жареной картошки! Я могу весь день терпеть, все соблюдать, а потом прий­ти домой и навернуть ее, открыть какие-то консервы — и вперед!..

- А что за диета у Валерии?

- Если тебе надо быстро похудеть к какой-то определенной дате, то ты просто исключаешь соль и сахар из своего рациона. Сначала уходит вода, потом и лишние жировые отложения. Я целую неделю ела брокколи, огурцы, куриные грудки...

- Посещаете ли вы салоны красоты, проходите ли какие-то процедуры?

- Я вообще в салоны не хожу, это не мое, я в этом плане такая мужичка. Не люблю, когда меня трогают, красят мне волосы, я их сама дома крашу. У меня не бывает сеансов маникюра, педикюра — тоже сама все это делаю. У меня сестра в этом плане сумасшедшая: маски там, процедуры разные... А у меня есть один крем, которым я мажу и глаза, и ноги. И нормально себя чувствую при этом!

- Вам знакомо понятие кризиса среднего возраста? Стали как-то сейчас к себе иначе относиться?

- Вы знаете, с годами я чувствую себя более уверенной. Если раньше достаточно долго считала себя гадким утенком — лет до 30, наверное, — то сейчас понимаю, что очень нравлюсь мужчинам, и мне это приятно. Я желанна, интересна, и не только в плане внешности. Я себя полюбила! Возможно, у кого-то к сорока годам апатия какая-то наступает. А у меня все наоборот!

- Супруг делает комплименты?