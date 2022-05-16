Что происходит с переставшим выходить в свет Алибасовым

Продюсер группы «На-На» еще совсем недавно вел активную жизнь, постоянно мелькал в эфирах ток-шоу и посещал звездные тусовки. Однако все чаще в последнее время стали появляться тревожные новости о здоровье Бари Каримовича.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Алибасов действительно в последние годы не мог похвастаться хорошим самочувствием. То артист попадал в больницу с химическим ожогом пищевода, то его якобы отравили. В общем, продюсеру не везло.

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В марте поклонники и вовсе заподозрили, что продюсер «На-На» перенес инсульт. К такому выводу люди пришли из-за неясной речи Бари Каримовича. В одном из роликов на своей странице в социальной сети Алибасов не смог выговорить слово «выгравированы». Фанаты 74-летней звезды встревожились не на шутку. Бари Каримовича прямо спросили об инсульте, а артист, в свою очередь, чуть ли не обиделся из-за подобных подозрений.

Однако спустя полтора месяца появились новые доказательства плохого состояния Алибасова. Звезду сфотографировали на улице. И, к сожалению, выглядел продюсер не самым лучшим образом.

«Давненько не было новостей про Бари Алибасова. После того как он хлебнул крота, много воды утекло. Продюсер «На-На» успел побывать в коме, развестись с Лидией Федосеевой-Шукшиной, подлечиться в психушке. А сейчас музыкант ведет тихую жизнь московского пенсионера подле молодой массажистки. Ходит с трудом, чернобровая красавица водит Бари Каримовича за ручку»,

— пишут пронырливые журналисты.

Похоже, что перенесенные болезни сильно сказались на общем состоянии Алибасова. Или же, как и предполагали поклонники, артист действительно перенес инсульт. Ни сын продюсера Бари Бариевич, ни бывшая жена Лидия Федосеева-Шукшина не заостряют внимания на тревожном состоянии звезды. Хотя еще совсем недавно та же вдова Василия Шукшина давала понять, что Алибасов все еще занимает важное место в ее сердце.

Напомним, брак Лидии Николаевны и Бари Каримовича в свое время наделал много шуму. Многие знакомые и коллеги Федосеевой-Шукшиной не верили в звездный союз. Во многом предсказания скептиков сбылись: актриса и продюсер действительно подали на развод, погрязнув в судебных дрязгах.