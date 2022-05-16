Жених Меган Фокс сделал маникюр за $30 тысяч

Жених Меган Фокс Machine Gun Kelly сделал маникюр с бриллиантами за 30 тысяч долларов. Об этом сообщает издание People.

Некоторое время назад прошло мероприятие Billboard Music Awards 2022. На красной ковровой дороже музыкант Machine Gun Kelly появился вместе со своей невестой актрисой Меган Фокс.

На артистке были блестящая водолазка Dolce & Gabbana и костюм с шипами. Свой и без того шикарный образ Machine Gun Kelly дополнил маникюром с инкрустацией из 880 настоящих бриллиантов, стоимость которого составила около 30 тысяч долларов.

Это далеко не первый раз, когда музыкант удивляет публику своим необычным маникюром. На прошлой неделе он появился на утреннем шоу с графическими розово-зелеными ногтями. Стоит отметить, что у Machine Gun Kelly также есть собственная линейка лаков для ногтей Un/Dn Laqr.