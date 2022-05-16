Лена Катина показала помолвочное кольцо за 13,5 миллионов

Экс-солистка «Тату» (t.A.T.u) Лена Катина показала помолвочное кольцо стоимостью 13,5 миллиона рублей. Соответствующий материал приводит издание Peopletalk.

Сообщается, что певица впервые появилась на публике со своим женихом — долларовым миллионером, генеральным директором процессингового центра для обработки платежей CloudPayments Дмитрием Спиридоновым. Влюбленные отправились на посвященную Ольге Бузовой выставку, где Катина продемонстрировала подаренное ее избранником украшение.

По информации издания, данное кольцо изготовлено международной ювелирной корпорацией De Beers. Также известно, что оно оформлено выставочным бриллиантом весом три карата.

Ранее в мае сообщалось, что Лена Катина выйдет замуж за Дмитрия Спиридонова.

«Хочу поделиться с вами радостью! Вчера мне сделали предложение, крайне неожиданно. И да, я сказала да!»

— поделилась Катина.