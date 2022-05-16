Продюсер раскрыл истинное лицо свахи Розы Сябитовой

"У Розы Сябитовой — роль свахи, и она должна показывать, насколько может быть меркантильной женщина, девушка и насколько правильно она может себя подать и продать. Вот у нее такая роль и позиция. Элемент шоу, и заодно она себя пиарит как сваха",