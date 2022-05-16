Продюсер раскрыл истинное лицо свахи Розы Сябитовой

Музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что популярная сваха Роза Сябитова, которую многие знают по шоу "Давай поженимся!", далеко не всегда действует по сценарию. Подробностями он поделился с BLITZ+.
Так, по словам продюсера, Сябитова в участницах проекта пытается раскрыть их темную сторону, показывая их меркантильность, а также учит правильно себя преподносить.
"У Розы Сябитовой — роль свахи, и она должна показывать, насколько может быть меркантильной женщина, девушка и насколько правильно она может себя подать и продать. Вот у нее такая роль и позиция. Элемент шоу, и заодно она себя пиарит как сваха",
— отметил Ашуров.