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1 час назад

Дава с новой девушкой столкнулись с Бузовой на мероприятии

Popcake.tvиещё 1

Яркие представители шоу-бизнеса собрались на музыкальной премии «Жара Music Awards» в Crocus City Hall. Конечно же, мероприятие не обошлась без неловких моментов и даже скандалов! Так, на одной ковровой дорожке столкнулись Ольга Бузова и её бывший возлюбленный Давид Манукян (Дава).

Дава с новой девушкой столкнулись с Бузовой на мероприятии
Фото: popcake.tvpopcake.tv

Напомним, пара рассталась в январе 2021 года. С тех пор знаменитости стараются не пересекаться на светских мероприятиях, но данное событие они проигнорировать не могли. Судя по всему, негласным дресс-кодом стал черный цвет. Исполнительница хита «Водица» появилась на ковровой дорожке в откровенном наряде. Верх платья Ольги был прозрачным, а интимные места прикрывали наклейки в форме черных сердец. Дава пришел в строгом костюме, который дополнил стильными аксессуарами — очками, галстуком и перчатками.

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Сначала внимание репортеров привлекала Бузова, которая с радостью позировала и улыбалась. Но затем Давиду удалось взять реванш. Он вышел к работникам СМИ вместе с певицей Мари Краймбрери. На ней был экстравагантный наряд, материал которого напоминал целлофан. Девушка также дополнила образ черными очками.

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Парочке активно приписывают бурный роман. К слову, совсем недавно они вместе отдыхали за границей и чудно проводили время. Эта информация стала известно благодаря фанату, который в одной и той же локации сфотографировался сначала с Давой, а потом уже и с Мари. Тем не менее, звезды не спешат публично комментировать домыслы фанатов и журналистов. Любопытно, что думает об этом Ольга Бузова?

Звёзды,Давид Манукян,Ольга Бузова,
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