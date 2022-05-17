Дава с новой девушкой столкнулись с Бузовой на мероприятии

Яркие представители шоу-бизнеса собрались на музыкальной премии «Жара Music Awards» в Crocus City Hall. Конечно же, мероприятие не обошлась без неловких моментов и даже скандалов! Так, на одной ковровой дорожке столкнулись Ольга Бузова и её бывший возлюбленный Давид Манукян (Дава).

Фото: popcake.tv popcake.tv

Напомним, пара рассталась в январе 2021 года. С тех пор знаменитости стараются не пересекаться на светских мероприятиях, но данное событие они проигнорировать не могли. Судя по всему, негласным дресс-кодом стал черный цвет. Исполнительница хита «Водица» появилась на ковровой дорожке в откровенном наряде. Верх платья Ольги был прозрачным, а интимные места прикрывали наклейки в форме черных сердец. Дава пришел в строгом костюме, который дополнил стильными аксессуарами — очками, галстуком и перчатками.

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Сначала внимание репортеров привлекала Бузова, которая с радостью позировала и улыбалась. Но затем Давиду удалось взять реванш. Он вышел к работникам СМИ вместе с певицей Мари Краймбрери. На ней был экстравагантный наряд, материал которого напоминал целлофан. Девушка также дополнила образ черными очками.

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