Игорь Саруханов намерен жениться в седьмой раз

В январе 2022 года российский певец Игорь Саруханов сообщил о разводе. С Татьяной Костычевой в браке музыкант прожил более пяти лет. Экс-супруга певца недавно вышла замуж. Теперь и сам Игорь Арменович задумался о новом браке, сообщает Пятый канал.
66-летний артист намерен не только жениться (и этот брак будет по счету седьмым), но и обзавестись наследниками.
«Мое сердце свободно. Свободно, девочки. Свободно! Надо так научиться жить, чтобы одному было весело, не одиноко, а, наоборот, чтобы было очень-очень интересно. Потому что есть книги, есть какая-то работа, есть какие-то поставленные задачи... Хочу встретить женщину. Я просто стою и молчу, а она сама подходит и уводит меня, и все. Господь даст, будет сын», — поделился Саруханов.
Артист объяснил, что жениться на первой встречной не намерен и готов даже создать попробовать «гражданский» брак. Музыкант уверен, что семейные отношения часто разрушает быт.
«Вот вне брака все собраны, тактичны, все ведут себя хорошо, как только брак, начинается: «Ты где был, ты где?» и так далее. Когда ты в загс заходишь, ты обещаешь этой женщине вместе с ней состариться. И до конца вместе уйти, все такое. Не серьезные ребята. И я был несерьезный много раз», — заключил Саруханов.
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