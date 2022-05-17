Игорь Саруханов намерен жениться в седьмой раз

«Вот вне брака все собраны, тактичны, все ведут себя хорошо, как только брак, начинается: «Ты где был, ты где?» и так далее. Когда ты в загс заходишь, ты обещаешь этой женщине вместе с ней состариться. И до конца вместе уйти, все такое. Не серьезные ребята. И я был несерьезный много раз», — заключил Саруханов.