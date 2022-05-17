Эмбер Херд поймали на лжи под присягой

Актриса Эмбер Херд призналась на суде, что не жертвовала правозащитникам крупную сумму, которая досталась ей от Джонни Деппа.

Громкое заявление о пожертвовании семи миллионов долларов Херд сделала под присягой в 2020 году. Получателем средств, со слов актрисы, был Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU). Им она перевела три с половиной миллиона долларов. Вторую часть Херд якобы отдала Детской больнице Лос-Анджелеса.

Теперь актриса заявила, что так и не смогла расстаться с деньгами, потому что Депп подал на нее иск на 50 миллионов долларов.

Теренс Догерти, главный операционный директор ACLU, объявил, что самой Херд (или кем-то от ее имени) было пожертвовано всего 1,3 миллиона долларов. Первый транш в размере 350 000 организация получила в декабре 2018 года. Позднее 100 000 долларов были выплачены Джонни Деппом. Еще 350 000 долларов поступили на счета ACLU из фонда инвестиционной компании Fidelity, 500 000 – со счета инвестиционной фирмы Vanguard, который Догерти считал фондом, созданным Илоном Маском.