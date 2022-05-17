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50 минут назад

Эмбер Херд поймали на лжи под присягой

Мира Маркина

Актриса Эмбер Херд призналась на суде, что не жертвовала правозащитникам крупную сумму, которая досталась ей от Джонни Деппа.

Громкое заявление о пожертвовании семи миллионов долларов Херд сделала под присягой в 2020 году. Получателем средств, со слов актрисы, был Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU). Им она перевела три с половиной миллиона долларов. Вторую часть Херд якобы отдала Детской больнице Лос-Анджелеса.

Теперь актриса заявила, что так и не смогла расстаться с деньгами, потому что Депп подал на нее иск на 50 миллионов долларов.

Теренс Догерти, главный операционный директор ACLU, объявил, что самой Херд (или кем-то от ее имени) было пожертвовано всего 1,3 миллиона долларов. Первый транш в размере 350 000 организация получила в декабре 2018 года. Позднее 100 000 долларов были выплачены Джонни Деппом. Еще 350 000 долларов поступили на счета ACLU из фонда инвестиционной компании Fidelity, 500 000 – со счета инвестиционной фирмы Vanguard, который Догерти считал фондом, созданным Илоном Маском.

Ранее мы рассказывали о том, какие мрачные детали семейной жизни с Джонни Деппом на суде открывает Эмбер Херд.

Звёзды,Видео,Илон Маск,Джонни Депп,
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