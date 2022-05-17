Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
44 минуты назад

Экс-солистка «Тату» поделилась подробностями будущей свадьбы

Мира Маркина

Несколько недель назад бизнесмен Дмитрий Спиридонов публично объявил о помолвке. Дмитрий женится на экс-солистке группы «Тату», 37-летней Елене Катиной. Певица рассказала «СтарХит», когда состоится свадьба.

Экс-солистка «Тату» поделилась подробностями будущей свадьбы
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Церемония бракосочетания Лены Катиной и Дмитрия Спиридонова состоится 16 июня 2022 года. А пока девушка не перестает удивлять окружающих помолвочным кольцом.

«Может, в купальниках будем на свадьбе, кто нас знает… Просто распишемся, а о большом праздновании подумаем потом. И я, и Дима знаем, что это такое, поэтому все делаем для себя. А колечко, которое Дмитрий подарил, музейный экспонат… нулей много!» — рассказала Лена.

Певица уже была замужем и еще несколько месяцев назад даже не предполагала, что вновь пойдет под венец.

«Предложение руки и сердца было полной неожиданностью, вообще не ожидала! Но что делать? Зовут — надо идти! Я была подарком для Димы на день рождения, а стала подарком судьбы», — подчеркнула звезда.

Влюбленные познакомились на торжестве в честь дня рождения бизнесмена, куда девушку пригласили выступать.

Ранее мы рассказывали о том, с какой женщиной музыкант Игорь Саруханов мечтает связать свою жизнь.

Звёзды,Елена Катина,Дмитрий Спиридонов,Лена Катина,Игорь Саруханов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители