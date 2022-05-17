Экс-солистка «Тату» поделилась подробностями будущей свадьбы

Несколько недель назад бизнесмен Дмитрий Спиридонов публично объявил о помолвке. Дмитрий женится на экс-солистке группы «Тату», 37-летней Елене Катиной. Певица рассказала «СтарХит», когда состоится свадьба.
Церемония бракосочетания Лены Катиной и Дмитрия Спиридонова состоится 16 июня 2022 года. А пока девушка не перестает удивлять окружающих помолвочным кольцом.
«Может, в купальниках будем на свадьбе, кто нас знает… Просто распишемся, а о большом праздновании подумаем потом. И я, и Дима знаем, что это такое, поэтому все делаем для себя. А колечко, которое Дмитрий подарил, музейный экспонат… нулей много!» — рассказала Лена.
Певица уже была замужем и еще несколько месяцев назад даже не предполагала, что вновь пойдет под венец.
«Предложение руки и сердца было полной неожиданностью, вообще не ожидала! Но что делать? Зовут — надо идти! Я была подарком для Димы на день рождения, а стала подарком судьбы», — подчеркнула звезда.
Влюбленные познакомились на торжестве в честь дня рождения бизнесмена, куда девушку пригласили выступать.
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