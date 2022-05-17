Экс-солистка «Тату» поделилась подробностями будущей свадьбы

«Может, в купальниках будем на свадьбе, кто нас знает… Просто распишемся, а о большом праздновании подумаем потом. И я, и Дима знаем, что это такое, поэтому все делаем для себя. А колечко, которое Дмитрий подарил, музейный экспонат… нулей много!» — рассказала Лена.