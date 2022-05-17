Как знаменитости сообщали мужьям о беременности

Увидев положительный тест, сложно сдержаться и не рассказать новость избраннику, но звезды предпочитают промолчать, чтобы удивить будущего отца.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

«Дорогой, ты скоро станешь папой!» — эти слова навсегда меняют жизнь семьи, ведь появление малыша, пожалуй, самое волнительное и трепетное событие. Многие мамы стараются преподнести новость оригинально, знаменитости — не исключение. Они изобретают все новые способы удивить будущих пап, а мы можем вдохновиться их примером.

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Столик на троих

Когда Бейонсе узнала, что ждет малыша, она была невероятно взволнована и растрогана, но чувства пришлось сдерживать, чтобы устроить для Джей Зи настоящий сюрприз. Певица позвонила в любимый ресторан и забронировала столик на троих, а затем пригласила мужа на ужин. Рэпер удивлялся: кто может присоединиться к паре? На третьей тарелке лежала открытка с надписью: «Извините, опаздываю, буду через 9 месяцев!».

Бейонсе вспоминает, что больше Джей Зи не пришлось ничего объяснять, он расплакался и обнял жену.

Крошечная обувь

Что может быть трогательнее маленьких детских сандаликов, пинеток или туфелек? Таким способом многие мамы сообщают мужьям о скором пополнении, воспользовалась им и Шакира. Она привязала крошечные кроссовки к шнуркам любимой пары бутсов Жерара Пике. Он увидел обувь, когда собирался на тренировку, и прослезился от радости. Эту пару маленьких кроссовок Шакира хранит до сих пор, как семейную реликвию.

Социальные сети

Конечно, этот вариант для самых смелых, ведь о беременности в одночасье узнает не только муж, но и все подписчики. Зато не нужно будет говорить с каждым знакомым в отдельности. Именно так решила бунтарка Пинк: она опубликовала в микроблоге фото с коробкой мятного печенья. «Покупаю такое, только когда беременна!» — подписала фото певица и отметила супруга. Стоит ли говорить, что мужчина был в шоке и срочно позвонил жене, чтобы узнать, не шутит ли она.

Нет, Пинк не шутила: утром она сделала тест на беременность и увидела положительный результат.

Корона для мамы

Каждая женщина — немножко королева, а в ожидании малыша это ощущение только усиливается. Гвен Стефани с этим полностью согласна, поэтому, узнав, что ждет сына, заказала роскошную тиару и в ней встретила супруга, вернувшегося с гастролей. На вопрос, почему Гвен ходит по дому в короне, она с достоинством ответила: «Я жду третьего сына, я заслужила звание королевы!».

Муж спорить не стал — он был слишком счастлив, ведь давно мечтал о еще одном малыше.

Экспромт

Но иногда терпения, чтобы сделать сюрприз, не хватает: многие звездные мамы признавались, что сообщили о грядущем пополнении сразу же, как только сделали тест. Например, Ольга Кабо вспоминала, как встретила мужа на пороге и вместо «Привет» выпалила «У нас будет ребенок!». От неожиданности супруг знаменитости осел на пол.