Долина раскрыла секрет идеальной фигуры

Лариса Долина в интервью «ФедералПресс» рассказала, как ей удается оставаться в форме. Напоминаем, за последние полтора года артистка похудела на 21 килограмм.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Интервальное голодание с интервалом в 18-19 часов и употребление продуктов только из «зеленого» списка, по специальному анализу крови», – призналась Долина.

Певица четко следует указаниям специалистов и не играет со здоровьем по диетам из интернета. Поэтому прежде, чем хвататься за идею с интервальным голоданием – проконсультируйтесь с врачом.