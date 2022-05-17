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2 часа назад

Долина раскрыла секрет идеальной фигуры

РИА "ФедералПресс"

Лариса Долина в интервью «ФедералПресс» рассказала, как ей удается оставаться в форме. Напоминаем, за последние полтора года артистка похудела на 21 килограмм.

Долина раскрыла секрет идеальной фигуры
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Интервальное голодание с интервалом в 18-19 часов и употребление продуктов только из «зеленого» списка, по специальному анализу крови», – призналась Долина.

Певица четко следует указаниям специалистов и не играет со здоровьем по диетам из интернета. Поэтому прежде, чем хвататься за идею с интервальным голоданием – проконсультируйтесь с врачом.

О любимой музыке, жизни и советах Долиной, читайте в интервью «ФедералПресс».

Звёзды,Лариса Долина,
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