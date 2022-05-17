Раскрыта причина, по которой Депп не смотрит на Херд в суде

За судебным разбирательством по иску Джонни Деппа к бывшей жене Эмбер Херд наблюдает весь мир. И многие заметили, что во время слушаний по делу о клевете Джонни Депп никогда не смотрит в сторону экс-супруги. С чем это связано, раскрыла адвокат актера Камиль Васкес, сообщает издание People.

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Во время очередного заседания Васкес задала ответчику – Херд – вопрос.

«Он обещал вам, что вы больше никогда не увидите его глаз. Это правда?», — поинтересовалась адвокат.

Актриса сначала заявила, что не помнит такого обещания. Тогда адвокат Джонни Деппа включила запись одной из последних встреч бывших возлюбленных. Присутствующие услышали, как актриса умоляла экс-супруга обнять ее на прощание.

«Он сдержал свое обещание, не так ли?», — спросила Камиль Васкес вновь. «Насколько мне известно, он не может смотреть на меня», — ответила Херд.

Поклонники Эмбер Херд придерживаются позиции, что Депп не смотрит на бывшую жену исключительно из-за того, что ему «не хватает смелости».