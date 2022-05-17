Певица Караулова — о принятии себя и нелюбви к мужским журналам

Певица Юлианна Караулова отметила день рождения. Артистка рассказала «Вечерней Москве» о своих достижениях, комплексах, денежных потерях и планах.

Фото: Личный архив Личный архив

— Юлианна, день рождения — хорошее время подвести итоги персонального года. Что считаете своим главным достижением?

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— Мое главное достижение за последний год — рождение сына Александра. В мае 2021 года я стала мамой, и это событие, безусловно, затмило все остальные. Хотела бы я сказать, что подобное не сравнится ни с чем, но думаю, когда-нибудь подобные эмоции испытаю снова. Признаюсь честно, я хочу еще одного ребенка! Но загадывать не буду. К вопросу рождения детей, по мне, стоит относиться с небольшой долей фатализма. Считаю, ребенок приходит тогда, когда семья к нему максимально готова. Сейчас я могла бы сказать, что в ближайший год не стану мамой снова, но я человек-эмоция — бывают перепады настроения, мимолетные мысли.

— После рождения ребенка тема внешности стоит острее. Были ли у вас проблемы с принятием себя? Как справлялись?

— Да, честно признаюсь, я очень переживала, что не смогу быстро вернуться в форму. Первое время вообще не становилась на весы — знала, что расстроюсь. Но потом я дала себе время, стала адекватно воспринимать происходящее. Поняла, что рождение ребенка — чудо, которое задумала природа, и после него женщине нужно восстановиться. Через три месяца я уже была в хорошей форме, через полгода — весила меньше, чем до беременности. «Помог» в этом COVID-19, который я подхватила, когда Алексу было полгода. Так что хочу сказать всем женщинам, которые столкнулись с проблемой принятия себя после родов, — подождите чуть-чуть, не расстраивайтесь и ни с кем себя не сравнивайте. Все придет в норму. А пока наслаждайтесь новым статусом мамы.

— Непростая для публичных людей тема — запрет «Инстаграма» (соцсеть признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. — «МВ»), потому что для многих он был источником дохода. На вашем бюджете это отразилось?

Да, сильно. В последние два года большая часть моего дохода шла именно из этой социальной сети. «Инстаграм» был и основной площадкой для контакта с аудиторией. Сейчас я пытаюсь развивать блоги в других соцсетях, пока аудитория там не так активна. Но не могу сказать, что я сильно расстроилась по этому поводу. Сейчас у всех упали активы, у рекламодателей уменьшился бюджет, все экономят. Но это не самое страшное. Негатив вокруг сильно сказывается на настроении, а творческие люди воспринимают все особенно остро.

— Как отвлекаетесь?

— Иногда я позволяю себе падать в эмоциональные ямы. Мы все живые люди, нам свойственно расстраиваться, быть подавленным. Ведь только не совсем здоровые люди могут быть перманентно счастливы. В моей жизни такое количество дел, забот, работы — стоит чем-то заняться, я сразу отвлекаюсь от дурных мыслей. Как говорит один мой друг, только лентяи впадают в депрессию. И я думаю, в этом есть доля правды.

— Для одного клипа вам пришлось раздеться. Знаю, что конечный результат вам не понравился. Наверняка это было не первое предложение раздеться в кадре в вашей карьере.

— Когда я начала сотрудничать с продюсером Яной Рудковской, одним из моих условий было то, что я не буду сниматься для мужских журналов, хотя Яна настаивала. Мне кажется, это пошло, особенно если издание четко ориентировано на эротику и исключительно на мужскую аудиторию. Конечно, есть журналы с другой подачей, где обнаженное тело может выглядеть эстетично. Перейти тонкую грань между эротикой и пошлостью очень легко, поэтому я аккуратна в этих вопросах.

— В 17 лет вы были участницей шоу «Фабрика звезд». Этот проект для многих стал путевкой в мир шоу-бизнеса. Чего не скажешь про нынешние конкурсы — где их финалисты? Как вы считаете, многочисленные ТВ-шоу важны сейчас для популярности?

— Не думаю. Время теперь другое. Когда выходила «Фабрика звезд», телевидение было главным вариантом развлечения. Тогда не было «Ютуба» и социальных сетей. Вся страна смотрела телевизор. Сейчас же огромное количество всего. Ни один музыкальный проект не привлекает столько аудитории, как «Фабрика». Плюс шоу действительно было направлено на поиск новых артистов, раскрытие их потенциала. Главными героями были «фабриканты». В современных проектах в центре внимания все же наставники. Но в любом случае такие проекты — отличный шанс для молодых артистов показать себя аудитории.

— Не так давно закончились съемки фильма с вашим участием. Есть шанс, что поклонники будут чаще видеть вас в кино?

— На самом деле я не раз бывала на киносъемках. Мой актерский дебют состоялся, когда мне было 12–13 лет, — снялась в короткометражной ленте. Затем была эпизодическая роль в сериале «Волшебник» Юрия Чурсина. Съемки кино для меня — это интересно, ответственно, волнительно. Но я не актриса, у меня нет профильного образования, поэтому не претендую на лавры в этой сфере. Мне даже кажется, что у меня получается не очень! Но я благодарна за этот опыт и всегда с удовольствием принимаю участие в кинопроектах.

ДОСЬЕ

Юлианна Караулова родилась 24 апреля 1988 года в Москве. В 2004 году стала участницей телепроекта «Фабрика звезд» и дошла до финала. В 2014 году Караулова окончила продюсерский факультет Российской академии музыки имени Гнесиных. Была участницей групп «Нэцке» и «5sta Family». В 2016 году выпустила первый сольный альбом «Чувство Ю».

Не попала на Евровидение

Продюсер Максим Фадеев предлагал Юлианне стать одной из солисток на тот момент новой группы Serebro, но Караулова отказалась. Она сомневалась, что сможет совмещать карьеру с учебой, была уверена, что не сработается с девушками из группы. Но после того как Serebro представила Россию на Евровидении, Юлианна пожалела о своем решении.

Дружба переросла в любовь

Юлианна Караулова состоит в браке с музыкальным продюсером Андреем Черным. Они познакомились в студии, когда певица записывала новую песню. Лет шесть-семь Андрей и Юлианна просто дружили, но в какой-то момент дружба переросла в романтичные отношения. В 2016 году Черный сделал Юлианне предложение.

Тяготеет к экстриму

В семь лет Юлианна Караулова решила спрыгнуть с высокой лестницы. Но неудачно приземлилась и заработала себе шесть переломов ноги. Чуть позже, в девять лет, будущая певица неудачно прокатилась на снегокате на горном курорте, получила травмы и оказалась на хирургическом столе. Несмотря на такие неудачные истории, певица признается, что до сих пор любит экстрим и скорость.

Столкнулась с травлей

В детстве Юлианна несколько лет жила в Болгарии, где училась в элитной школе при посольстве. В 11 лет она вернулась в Москву и пошла в обычную школу. Одноклассники не сразу приняли новенькую, а один из мальчиков начал травить будущую певицу. К нему подключились и остальные дети. Они могли скидывать вещи девочки с парты, доводили ее до слез. Воспоминания об этом периоде жизни до сих пор болезненны для Юлианны.

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