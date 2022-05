Виктория Бекхэм призвала женщин любить свои пышные формы

43-летняя жена футболиста Дэвида Бекхэма снялась для обложки издания в черном наряде, состоящем из бра бренда What Katie Did, кардигана ее собственной марки Victoria Beckham и кружевных шорт Found And Vision. В качестве обуви были выбраны босоножки на высоком каблуке модного дома Saint Laurent. При этом образ модели дополняли кроличьи уши Atsuko Kudo.