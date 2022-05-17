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1 час назад

«На лохов я уже не поведусь!»: Романец высказалась о Гусеве

Мира Маркина

Звезда «Дома-2» Виктория Романец разорвала отношения с супругом, обнаружив его любовную переписку с коллегой по бизнесу. Сейчас Виктория путешествует по Европе, о чем рассказывает подписчикам в микроблоге.

«На лохов я уже не поведусь!»: Романец высказалась о Гусеве
Фото: t.me/romanets_viktoriyat.me/romanets_viktoriya

Так Романец поделилась, что сейчас переживает стадию «принятия» ситуации с бывшим мужем, и надеется встретить достойного мужчину, от которого родит ребенка. Идеалом для звезды был отчим, которого не стало полтора года назад.

«Я им восхищалась! Пока по поступкам его не переплюнул никто! И нужно напрячься сполна, чтобы влюбить меня в себя. Ибо на лохов из жалости я уже не поведусь!» — съязвила Виктория в адрес бывшего мужа.

Этим летом Романец и Гусев отметили бы пятую годовщину со дня бракосочетания. Пока Виктория публично говорит о личной жизни, Антон предпочитает не комментировать расставание с женой. Официальный развод пары пока не состоялся.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, какую семейную тайну хранила Анна Седокова.

Звёзды,Виктория Романец,Анна Седокова,
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