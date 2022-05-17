«На лохов я уже не поведусь!»: Романец высказалась о Гусеве

Звезда «Дома-2» Виктория Романец разорвала отношения с супругом, обнаружив его любовную переписку с коллегой по бизнесу. Сейчас Виктория путешествует по Европе, о чем рассказывает подписчикам в микроблоге.
Так Романец поделилась, что сейчас переживает стадию «принятия» ситуации с бывшим мужем, и надеется встретить достойного мужчину, от которого родит ребенка. Идеалом для звезды был отчим, которого не стало полтора года назад.
«Я им восхищалась! Пока по поступкам его не переплюнул никто! И нужно напрячься сполна, чтобы влюбить меня в себя. Ибо на лохов из жалости я уже не поведусь!» — съязвила Виктория в адрес бывшего мужа.
Этим летом Романец и Гусев отметили бы пятую годовщину со дня бракосочетания. Пока Виктория публично говорит о личной жизни, Антон предпочитает не комментировать расставание с женой. Официальный развод пары пока не состоялся.
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