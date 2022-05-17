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53 минуты назад

Бузова рассказала, как зарабатывала деньги до славы

РИА "ФедералПресс"

Ольга Бузова в соцсетях призналась, что подрабатывала дворником. До популярности она соглашалась даже на низкооплачиваемую работу.

Бузова рассказала, как зарабатывала деньги до славы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Да, когда-то я действительно мыла полы и подметала улицы. Вставала в шесть утра, чтобы успеть это сделать перед институтом и заработать маленькую, но денежку», – говорит она.

По словам Бузовой, она звезда из народа. Певица не родилась в супер-обеспеченной семье и всегда пыталась сама заработать на жизнь. В студенческие годы ей приходилось и пол мыть, и посуду мыть перед парами.

Ранее Ольга Бузова жестко ответила хейтерам на критику внешности. «ФедералПресс» публиковал ее слова.

Звёзды,Ольга Бузова,
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