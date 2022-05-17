Бузова рассказала, как зарабатывала деньги до славы

Ольга Бузова в соцсетях призналась, что подрабатывала дворником. До популярности она соглашалась даже на низкооплачиваемую работу.

«Да, когда-то я действительно мыла полы и подметала улицы. Вставала в шесть утра, чтобы успеть это сделать перед институтом и заработать маленькую, но денежку», – говорит она.

По словам Бузовой, она звезда из народа. Певица не родилась в супер-обеспеченной семье и всегда пыталась сама заработать на жизнь. В студенческие годы ей приходилось и пол мыть, и посуду мыть перед парами.