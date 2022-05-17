Волочкова похвасталась дорогим подарком от бойфренда

46-летняя Анастасия Волочкова отдыхает в Турции. Поклонники звезды были уверены, что балерина улетела в отпуск одна. Поэтому снимок, опубликованный Волочковой в соцсетях, заинтриговал ее фанатов. Судя по всему, звезда наслаждается отдыхом в компании загадочного ухажера.
Артистка похвасталась, что ее спутник арендовал для нее частный остров.
«Снят для меня прекрасным человеком, с которым мне чудесно! Быть любимой — это счастье! Невероятное романтическое путешествие», — поделилась звезда.
Анастасия также показала виллу, на которой предположительно отдыхают влюбленные.
«Скажите фантастика какая! Просто сказка!» — восторгалась Анастасия.
На кадры с морской прогулки попали и ноги таинственного поклонника артистки. Однако раскрывать его личность Волочкова не торопится.
Ранее «Рамблер» писал о том, почему Волочкова платит за своих мужчин.