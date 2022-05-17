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56 минут назад

Волочкова похвасталась дорогим подарком от бойфренда

Мира Маркина

46-летняя Анастасия Волочкова отдыхает в Турции. Поклонники звезды были уверены, что балерина улетела в отпуск одна. Поэтому снимок, опубликованный Волочковой в соцсетях, заинтриговал ее фанатов. Судя по всему, звезда наслаждается отдыхом в компании загадочного ухажера.

Волочкова похвасталась дорогим подарком от бойфренда
Фото: t.me/volochkova_anastasiya/t.me/volochkova_anastasiya/

Артистка похвасталась, что ее спутник арендовал для нее частный остров.

«Снят для меня прекрасным человеком, с которым мне чудесно! Быть любимой — это счастье! Невероятное романтическое путешествие», — поделилась звезда.

Анастасия также показала виллу, на которой предположительно отдыхают влюбленные.

«Скажите фантастика какая! Просто сказка!» — восторгалась Анастасия.

На кадры с морской прогулки попали и ноги таинственного поклонника артистки. Однако раскрывать его личность Волочкова не торопится.

t.me/volochkova_anastasiya/

Ранее «Рамблер» писал о том, почему Волочкова платит за своих мужчин.

Звёзды,Анастасия Волочкова,
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