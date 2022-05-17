Кайли Дженнер перестаралась с фотошопом и удалила себе колени

Кайли Дженнер обвинили в фотошопе после того, как модель выложила снимок, на котором "удалила" себе колени. Об этом пишет издание The Sun.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Кайли Дженнер выложила фотографии со съемки рекламной кампании своей линейки ухода за лицом. На одном из снимков модель позирует в сиреневом вязанном купальнике и туфлях на шпильке с букетом лаванды в руках.

"Я просто одержима этими средствами для ухода за собой, наполненными лавандой",

- подписала она снимки.

После публикации снимков интернет-пользователи обратили внимание, что на одном из них Кайли Дженнер перестаралась с ретушью и "удалила" себе колени.

"Где ее колени?", - написал один. "Ее ноги отфотошоплены до неузнаваемости", - прокомментировал другой.