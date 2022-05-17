Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
1 час назад

Кайли Дженнер перестаралась с фотошопом и удалила себе колени

Газета.Ru

Кайли Дженнер обвинили в фотошопе после того, как модель выложила снимок, на котором "удалила" себе колени. Об этом пишет издание The Sun.

Кайли Дженнер перестаралась с фотошопом и удалила себе колени
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кайли Дженнер выложила фотографии со съемки рекламной кампании своей линейки ухода за лицом. На одном из снимков модель позирует в сиреневом вязанном купальнике и туфлях на шпильке с букетом лаванды в руках.

"Я просто одержима этими средствами для ухода за собой, наполненными лавандой",

- подписала она снимки.

После публикации снимков интернет-пользователи обратили внимание, что на одном из них Кайли Дженнер перестаралась с ретушью и "удалила" себе колени.

"Где ее колени?", - написал один. "Ее ноги отфотошоплены до неузнаваемости", - прокомментировал другой.

На прошлой неделе Кайли уже обвиняли в избыточном увлечении обработкой фотографий. Тогда критики заметили, что она перестаралась с "загаром", и ее кожа на фото выглядела намного темнее, чем есть на самом деле.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители