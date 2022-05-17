Кайли Дженнер перестаралась с фотошопом и удалила себе колени

Кайли Дженнер обвинили в фотошопе после того, как модель выложила снимок, на котором "удалила" себе колени. Об этом пишет издание The Sun.
Кайли Дженнер выложила фотографии со съемки рекламной кампании своей линейки ухода за лицом. На одном из снимков модель позирует в сиреневом вязанном купальнике и туфлях на шпильке с букетом лаванды в руках.
"Я просто одержима этими средствами для ухода за собой, наполненными лавандой",
- подписала она снимки.
После публикации снимков интернет-пользователи обратили внимание, что на одном из них Кайли Дженнер перестаралась с ретушью и "удалила" себе колени.
"Где ее колени?", - написал один. "Ее ноги отфотошоплены до неузнаваемости", - прокомментировал другой.
На прошлой неделе Кайли уже обвиняли в избыточном увлечении обработкой фотографий. Тогда критики заметили, что она перестаралась с "загаром", и ее кожа на фото выглядела намного темнее, чем есть на самом деле.