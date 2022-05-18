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2 часа назад

Елизавета II неожиданно спустилась в метро

Lenta.ru

Британская королева Елизавета II неожиданно спустилась в лондонское метро и приняла участие в открытии новой линии, названной в ее честь. Об этом сообщает Daily Mail.

Елизавета II неожиданно спустилась в метро
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В последнее время 96-летняя королева редко покидает Виндзорский замок из-за плохого здоровья и проблем с передвижением. Однако, к всеобщему удивлению, утром во вторник, 17 мая, Елизавета II появилась на публике в ярко-желтком костюме в сопровождении своего младшего сына Эдварда, графа Уэссекского. Она держала в руках трость и шагала самостоятельно, улыбаясь присутствующим.

Королева открыла табличку с названием линии метро и встретилась с сотрудниками, которые принимали участие в ее строительстве. Затем Елизавета II попробовала пополнить транспортную карту Oyster Card, на которой уже было пять фунтов стерлингов. Она уточнила, где ее можно использовать, и обрадовалась, когда узнала, что карта действует на всей протяженности линии.

«Мы все невероятно тронуты, тронуты и благодарны Ее Величеству за то, что она приехала сегодня открыть линию "Елизавета". Было фантастически приятно увидеть ее», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Звёзды,Елизавета II,Борис Джонсон,
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