Звезды, которые долго жили с родителями

Многих молодых людей осуждают за то, что они продолжают жить с родителями после 18 лет, но на самом деле во многих странах это не считается зазорным или чем-то плохим. Например, многие европейцы не уезжают от родителей до тех пор, пока не заведут свою собственную семью. Это, в частности, связано с тем, что во многих больших городах купить жилье практически невозможно из-за дороговизны. Вот и многие западные звезды долгое время жили с родителями, несмотря на то, что у них было достаточно денег для собственного жилья. В материале “Рамблера” некоторые из них.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Дженнифер Лоуренс

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Даже после того, как актриса завоевала мировую популярность, она продолжала жить с родителями. В интервью она признавалась, что считает странным жить одной в огромном доме, когда можно создать уютное семейное гнездо с родителями. В 2019 году она вышла замуж за галериста Кука Марони, и тогда же перестала жить с родителями. На момент свадьбы ей было 29 лет, и до этого она не жила со своим возлюбленным.

“Раньше я снимала домик, полный крыс, небольшую квартиру в Лос-Анджелесе и очень неплохое жилье в Кентукки. Но теперь, когда я могу позволить себе хороший большой дом, было бы странно жить там одной”, — говорила она в интервью.

Брэдли Купер

Кадр из фильма

На первый взгляд кажется, что Брэдли Купер — ловелас и один из самых горячих мужчин в Голливуде, но на самом деле актер до сих пор живет со своей мамой. Даже в отношениях с Ириной Шейк он не отказался от своей идеи совместного проживания с родительницей. Они жили все вместе: он, Шейк и их дочь Лея заняли основной дом, а мама жила в гостевом домике на том же участке. По слухам, именно мама стала яблоком раздора в расставании Шейк и Купера.

“Мы не живем раздельно: я в огромном пентхаусе, а она — в гостевом домике. Нет, она заняла соседнюю с моей комнату”

Зендея

Кадр из фильма