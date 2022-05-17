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1 час назад

В семье Заворотнюк готовятся к пополнению

Мира Маркина

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала сообщение, порадовавшее ее подписчиков. Девушка призналась, что очень любит маленьких детей и проводит много времени с детьми своих подруг, набираясь опыта.

В семье Заворотнюк готовятся к пополнению
Фото: риа новостириа новости

"Теперь тоже приобщаюсь к общению с детьми. Тренируюсь на Катиных. В несколько поездок брали с собой ее младшего Амирчика. Он просто моя любовь" - написала Анна в своей социальной сети.

Поклонники в комментариях отмечают, какой прекрасной мамой они видят Анну в будущем. Многие предположили, что в скором времени Анастасия Заворотнюк может стать бабушкой.

Напомним, актриса из популярного телесериала "Моя прекрасная няня" долгое время борется с раком мозга. Анастасия проводит время в загородном доме и не появляется на публике.

Ранее мы писали, что Наталья Медведева рассказала о неловкой ситуации с Басковым.

Звёзды,Анастасия Заворотнюк,Наталья Медведева,
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