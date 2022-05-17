В семье Заворотнюк готовятся к пополнению

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала сообщение, порадовавшее ее подписчиков. Девушка призналась, что очень любит маленьких детей и проводит много времени с детьми своих подруг, набираясь опыта.
"Теперь тоже приобщаюсь к общению с детьми. Тренируюсь на Катиных. В несколько поездок брали с собой ее младшего Амирчика. Он просто моя любовь" - написала Анна в своей социальной сети.
Поклонники в комментариях отмечают, какой прекрасной мамой они видят Анну в будущем. Многие предположили, что в скором времени Анастасия Заворотнюк может стать бабушкой.
Напомним, актриса из популярного телесериала "Моя прекрасная няня" долгое время борется с раком мозга. Анастасия проводит время в загородном доме и не появляется на публике.
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