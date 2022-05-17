Что Карпович думает о новой возлюбленной Прилучного?

Сегодня все поклонники популярного актера Павла Прилучного обсуждают девушку, в компании которой он появился после долгого пребывания с Мирославой Карпович . Несмотря на то, что личная жизнь артиста окутана тайной, прессе все-таки удалось выяснить некоторые подробности. Девушку, появившуюся в Telegram-канале актера, зовут Зепюр Брутян. С красоткой, как сообщает издание «dni24», он познакомился на совместных съемках сериала «Клетка». Ранее Павла уже замечали в компании девушки, однако, их встречи представляли собой дружеские беседы, но сейчас, как подмечают поклонники Павла, Брутян отправляется в отпуск с Прилучным и, вероятно, едет туда уже в роли пассии завидного жениха.

Стоит сказать, что после прекращения романа с «папиной дочкой» Карпович Павел стал чаще появляться на публике с детьми и бывшей супругой Агатой Муцениеце. Наследники артиста были знакомы с его предыдущей девушкой, но Зепюр, по-видимому, пока не удостоилась такой чести. Впрочем, многие уверены, что рано или поздно мужчина все-таки «нагуляется» и постарается восстановить отношения с супругой, с которой его связывают долгие годы счастливого брака, начало карьеры и становления, а также огромное количество теплых воспоминаний. Сама Мира не комментирует выбор бывшего, но ее мнение пытаются выразить пользователи сети. «Мне кажется Карпович понимает, что это карма после его ухода из семьи. Ну нельзя было его просто так уводить от жены и детей», — пишет женщина.