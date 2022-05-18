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2 часа назад

Актриса Марина Яковлева впервые стала бабушкой

Inc-News

При этом артистка более полугода скрывала пополнение в семье.

Актриса Марина Яковлева впервые стала бабушкой
Фото: Inc-NewsInc-News

Российская актриса Марина Яковлева впервые в жизни стала бабушкой. Причем, пополнение в семье ее младшего сына случилось около семи месяцев назад, но об этом широкой публике стало известно только сейчас.

«Не люблю афишировать личную жизнь, вот и не рассказывала, что у моего младшего сына Ивана родился первенец. Василий Иванович очень серьезный малыш»,

- поделилась радостью артистка.

А Марины Яковлевой двое сыновей, которые родились в браке с актером Валерием Сторожиковым.

Позднее семейная идиллия рухнула, но материнское счастье актрисы это не нарушило. А теперь оно переросло и в бабушкину радость.

Звёзды,Марина Яковлева,
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