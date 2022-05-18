Актриса Марина Яковлева впервые стала бабушкой

При этом артистка более полугода скрывала пополнение в семье.
Российская актриса Марина Яковлева впервые в жизни стала бабушкой. Причем, пополнение в семье ее младшего сына случилось около семи месяцев назад, но об этом широкой публике стало известно только сейчас.
«Не люблю афишировать личную жизнь, вот и не рассказывала, что у моего младшего сына Ивана родился первенец. Василий Иванович очень серьезный малыш»,
- поделилась радостью артистка.
А Марины Яковлевой двое сыновей, которые родились в браке с актером Валерием Сторожиковым.
Позднее семейная идиллия рухнула, но материнское счастье актрисы это не нарушило. А теперь оно переросло и в бабушкину радость.