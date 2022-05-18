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2 часа назад

Ксения Бородина объяснила, почему осталась одна

РИА "ФедералПресс"

Ксения Бородина развелась с последним мужем Курбаном Омаровым год назад. По мнению ведущей «Дома-2» с мужчинами у нее не клеится из-за внутренней силы. Они выбирают то, что попроще.

Ксения Бородина объяснила, почему осталась одна
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сначала их эта сила привлекает, а потом они с ней не выдерживают»,

– передает ее слова Teleprogramma.pro.

Бородина уверена, она очень сильный и стойкий человек. Многие мужчины же хотят к более слабым женщинам, чтобы их «корона» бросалась в глаза. Но по мнению звезды, доказывать внутренний характер не нужно, у настоящих «королей» его видно сразу.

Сейчас бывший муж Бородиной активно обсуждает политику и медийных лиц.

Звёзды,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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