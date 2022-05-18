Ксения Бородина объяснила, почему осталась одна

Ксения Бородина развелась с последним мужем Курбаном Омаровым год назад. По мнению ведущей «Дома-2» с мужчинами у нее не клеится из-за внутренней силы. Они выбирают то, что попроще.

«Сначала их эта сила привлекает, а потом они с ней не выдерживают»,

Бородина уверена, она очень сильный и стойкий человек. Многие мужчины же хотят к более слабым женщинам, чтобы их «корона» бросалась в глаза. Но по мнению звезды, доказывать внутренний характер не нужно, у настоящих «королей» его видно сразу.