Васильева решилась на пластическую операцию в 75 лет

Актриса Татьяна Васильева заявила о том, что решилась на пластическую операцию в 75 лет. Об этом она заявила во время участия в программе "Секрет на миллион".

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Васильева отметила, что в своем возрасте стала недовольна асимметрией лица, поэтому она хочет сделать пластическую операцию и подтянуть щеку.

"Мне очень не нравится моя левая щека. А правая щека — хорошенькая. Если на меня посмотреть с левой стороны, то создается впечатление, что я очень пожилая женщина. Хочу накачать в нее побольше"

Она также отметила, что может себе финансово позволить данную процедуру, так как недавно вернулась из концертного тура.