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2 часа назад

Зудина рассказала, что помогает ей сохранять молодость

Eva.ru

Марина Зудина, кажется, нашла секрет вечной молодости. Актриса с годами становится все краше, что отмечают многие ее поклонники, умоляя раскрыть секрет победы над временем. Вдова Олега Павловича Табакова не скрывает — уколов красоты она старается избегать, а вот гиалуроновую кислоту и коллаген принимать не забывает.

Зудина рассказала, что помогает ей сохранять молодость
Фото: Eva.ruEva.ru

Не так давно Марина Зудина стала бабушкой. У ее сына Павла Табакова родилась дочь Мия. Многие фанаты актрисы отмечают, что такой бабушке могли бы позавидовать не только дети, но и взрослые — Марина просто потрясающе выглядит. Конечно, злые языки твердят о пластических операциях звезды шоу-бизнеса. Хотя Зудина и уверяет, что пока обходится без них.

«Я советую женщинам не пренебрегать гиалуроновой кислотой и коллагеном для употребления просто внутрь»,

— призналась актриса в программе «Светская хроника».

Также Марина добавила, что бывает у косметолога, но обходится преимущественно щадящими процедурами. А вот уколов красоты избегает из-за страха испортить мимику. К тому же, у Зудиной уже был неудачный опыт:

«Для моих глаз, например, это вообще не очень годится. Потому что у меня глаза проваливаются почему-то. Я помню, пару раз сделала и потом мне приходилось все это убирать».

Что же касается стройного силуэта, то здесь все просто — регулярные тренировки в зале и танцы. Актриса всерьез увлеклась латиной, позволяющей ей чувствовать себя еще более сексуальной. Впрочем, куда важнее всего этого сохранять в себе ощущение счастья, ведь только оно заставляет взгляд женщины светиться, уверена Марина.

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