Зудина рассказала, что помогает ей сохранять молодость

Марина Зудина, кажется, нашла секрет вечной молодости. Актриса с годами становится все краше, что отмечают многие ее поклонники, умоляя раскрыть секрет победы над временем. Вдова Олега Павловича Табакова не скрывает — уколов красоты она старается избегать, а вот гиалуроновую кислоту и коллаген принимать не забывает.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Не так давно Марина Зудина стала бабушкой. У ее сына Павла Табакова родилась дочь Мия. Многие фанаты актрисы отмечают, что такой бабушке могли бы позавидовать не только дети, но и взрослые — Марина просто потрясающе выглядит. Конечно, злые языки твердят о пластических операциях звезды шоу-бизнеса. Хотя Зудина и уверяет, что пока обходится без них.

«Я советую женщинам не пренебрегать гиалуроновой кислотой и коллагеном для употребления просто внутрь»,

— призналась актриса в программе «Светская хроника».

Также Марина добавила, что бывает у косметолога, но обходится преимущественно щадящими процедурами. А вот уколов красоты избегает из-за страха испортить мимику. К тому же, у Зудиной уже был неудачный опыт:

«Для моих глаз, например, это вообще не очень годится. Потому что у меня глаза проваливаются почему-то. Я помню, пару раз сделала и потом мне приходилось все это убирать».