Адвоката Деппа спросили о возможном романе со звездой

Адвоката Камиллу Васкез, защищающую актера Джонни Деппа в суде по его иску к экс-супруге, актрисе Эмбер Херд, заподозрили в романе со знаменитым подзащитным. Об этом сообщает TMZ.

Журналисты встретили ее у здания суда в Фэрфаксе (Вирджиния, США) и спросили, встречается ли она со звездой "Пиратов Карибского моря". В ответ она только улыбнулась. Сейчас Херд и Депп судятся по делу о клевете.

В апреле звезда "Пиратов Карибского моря" подал иск на $50 млн против своей бывшей супруги, косвенно намекнувшей на домашнее насилие с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. Актриса подала встречный иск на $100 млн.