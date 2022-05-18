Адвоката Деппа спросили о возможном романе со звездой

Адвоката Камиллу Васкез, защищающую актера Джонни Деппа в суде по его иску к экс-супруге, актрисе Эмбер Херд, заподозрили в романе со знаменитым подзащитным. Об этом сообщает TMZ.
Журналисты встретили ее у здания суда в Фэрфаксе (Вирджиния, США) и спросили, встречается ли она со звездой "Пиратов Карибского моря". В ответ она только улыбнулась. Сейчас Херд и Депп судятся по делу о клевете.
В апреле звезда "Пиратов Карибского моря" подал иск на $50 млн против своей бывшей супруги, косвенно намекнувшей на домашнее насилие с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. Актриса подала встречный иск на $100 млн.
Предыдущий процесс, инициированный Деппом против таблоида The Sun, был проигран им. Он подал в суд против владельца британской газеты Дэна Вуттона за опубликованную в 2018-м статью, в которой актер был обвинен в избиении своей экс-жены, после чего лишился многих рабочих контрактов.