Кэмерон Диаз призналась, что ей сложно воспитывать дочь

Кэмерон Диаз призналась, что иногда теряет самообладание, воспитывая двухлетнюю дочь Рэддикс. Об этом пишет издание Page Six.

В интервью на "Шоу Келли Кларксон" Кэмерон Диаз рассказала, как воспитывает двухлетнюю дочь Рэддикс, отметив, что она старается всегда извиняться перед ребенком, если выходит из себя. "Это сложно. Но если вы взорветесь, просто скажите:

"О, Боже мой. Мамочка вышла из себя, я не хотела, прости, если я расстроила тебя. Я хочу, чтобы ты знала, что мама тоже человек",

- посоветовала актриса другим родителям.

Кэмерон Диаз и ее муж Бенджи Мэдден стали родителями в декабре 2019 года, благодаря суррогатной матери. Актриса неоднократно говорила о том, что несмотря на то, что воспитание ребенка – это тяжелый труд, материнство остается для нее "лучшим, что она сделала в жизни".

В 2015 году Кэмерон Диаc приняла решение завершить актерскую карьеру. На вопросы журналистов, не хочет ли она вернуться на съемочную площадку, актриса отвечает, что сегодня "уже не может представить себя работающей".

"Работа на съемочной площадке отминает слишком много времени. Я мать, и я просто не могу себе это позволить",