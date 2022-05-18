Агутин ответил на слухи об эмиграции в США

Российский певец Леонид Агутин ответил на слухи о том, что он со своей супругой Анжеликой Варум уехал в США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Он опубликовал ссылку на сообщение своего фан-клуба, где было указано, что сам он вместе с отцом готовится к детскому музыкальному форуму, а его супруга Анжелика Варум участвовала в Тотальном диктанте в музее Москвы. Он также дополнил опровержение своими мыслями.

"Ну это предсказуемо, друзья. В тяжелые времена тектонических сдвигов и перемен, всегда найдутся бескомпромиссные хайпожоры, которые воспринимают это время, как свой шанс прославиться, заработать очки, в виде просмотров и лайков"

Он также добавил, что сам не хочет вступать в споры с недоброжелателями, распускающими слухи, так как считает это бессмысленным.