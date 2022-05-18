Лариса Долина рассказала, как справляется с критикой

Певица Лариса Долина в беседе с "Пятым каналом" призналась, что не читает комментарии хейтеров. Исполнительница отметила, что относится к критике с точки зрения философии.

"Просто не читаю это вот и все. Делаю то, что хочу. Я очень сильный человек в этом отношении. Я железо, я сталь, я металл. Меня не сдвинуть с места",

Исполнительница отметила, что практически всегда соглашается, когда стилисты предлагают ей примерить новый образ или наряд. По ее мнению, негативный опыт - это тоже опыт. Долина призналась, что считает не все свои эксперименты удачными. Однако это дает ей возможность понять, "к чему прикасаться, а к чему — нет".