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3 часа назад

Эмбер Хёрд обвинили в насилии по отношению к девушке

Мария Каткова

Американскую актрису, которая проходит судебный процесс с Джонни Деппом, обвинили в насилии по отношению к бывшей девушке. Об этом сообщает DailyMail.

Эмбер Хёрд обвинили в насилии по отношению к девушке
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Во время судебного разбирательства адвокат Деппа Камилла Васкес обвинила Херд в том, что она жестоко обращалась со своей бывшей девушкой Тасей ван Ри.

Васкес рассказала о том, как в 2009 году два офицера полиции видели, как Херд ударила девушку, а потом сорвала с нее ожерелье.

В ответ на это актриса заявила, что никогда такого не делала.

"Я никогда не нападала на мистера Деппа или любого другого человека, с которым у меня были романтические отношения, никогда"

Ранее сообщалось, что Эмбер Херд поймали на лжи под присягой.

Звёзды,Джонни Депп,
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