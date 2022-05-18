Эмбер Хёрд обвинили в насилии по отношению к девушке

Американскую актрису, которая проходит судебный процесс с Джонни Деппом, обвинили в насилии по отношению к бывшей девушке. Об этом сообщает DailyMail.

Во время судебного разбирательства адвокат Деппа Камилла Васкес обвинила Херд в том, что она жестоко обращалась со своей бывшей девушкой Тасей ван Ри.

Васкес рассказала о том, как в 2009 году два офицера полиции видели, как Херд ударила девушку, а потом сорвала с нее ожерелье.

В ответ на это актриса заявила, что никогда такого не делала.

"Я никогда не нападала на мистера Деппа или любого другого человека, с которым у меня были романтические отношения, никогда"