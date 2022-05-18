Шаляпину предложили продавать билеты на концерт за 50 рублей

"Я хочу на твои концерты, Прохор, приходить по 50 рублей. Ты сможешь это обеспечить? Если тебе надо снять зал, свет, звук",

Звезды спорили на тему замещения зарубежных дизайнеров и брендов российскими после ухода компаний с отечественного рынка. Шаляпин заявил, что хочет покупать произведенные в России футболки по 100 рублей. Он также предположил, что продавать их будут по 500 рублей.