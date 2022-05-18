Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
2 часа назад

Шаляпину предложили продавать билеты на концерт за 50 рублей

Газета.Ru

Дизайнер Эмма Салимова предложила певцу Прохору Шаляпину продавать билеты на свои концерты по 50 рублей, передает "Звездач".

Шаляпину предложили продавать билеты на концерт за 50 рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я хочу на твои концерты, Прохор, приходить по 50 рублей. Ты сможешь это обеспечить? Если тебе надо снять зал, свет, звук",

- отметила Салимова.

Звезды спорили на тему замещения зарубежных дизайнеров и брендов российскими после ухода компаний с отечественного рынка. Шаляпин заявил, что хочет покупать произведенные в России футболки по 100 рублей. Он также предположил, что продавать их будут по 500 рублей.

В ответ на это Салимова предложила ему продавать билеты на свои концерты по 50 рублей. Таким примером дизайнер объяснила музыканту, что продавать продукцию по столь низкой цене невозможно из-за издержек производства.

Звёзды,Прохор Шаляпин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители