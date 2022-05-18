Шаляпину предложили продавать билеты на концерт за 50 рублей

Дизайнер Эмма Салимова предложила певцу Прохору Шаляпину продавать билеты на свои концерты по 50 рублей, передает "Звездач".
"Я хочу на твои концерты, Прохор, приходить по 50 рублей. Ты сможешь это обеспечить? Если тебе надо снять зал, свет, звук",
- отметила Салимова.
Звезды спорили на тему замещения зарубежных дизайнеров и брендов российскими после ухода компаний с отечественного рынка. Шаляпин заявил, что хочет покупать произведенные в России футболки по 100 рублей. Он также предположил, что продавать их будут по 500 рублей.
В ответ на это Салимова предложила ему продавать билеты на свои концерты по 50 рублей. Таким примером дизайнер объяснила музыканту, что продавать продукцию по столь низкой цене невозможно из-за издержек производства.