Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
40 минут назад

Что выдает возраст Пугачевой

Вести Подмосковья

Россияне пытаются раскрыть секрет красоты советской и российской певицы Аллы Пугачевой. Артистка не выглядит на свой возраст. Ей 73 года, но на последней фотографии в социальных сетях Максима Галкина диве не дать и 50 лет. Пугачева, очевидно, смогла обмануть годы.

Что выдает возраст Пугачевой
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Пластические хирурги анализируют внешность Пугачевой. Они считают, что выглядеть молодо в 73 года исполнительнице помогают разнообразные пластические операции. Якобы звезда стала привлекательнее, сделав подтяжку шеи, подбородка, овала лица, области скул, а также скорректировав с помощью данной процедуры среднюю зону лица и нижние веки. Также Пугачевой постоянно приписывают блефаропластику верхних век.

Артистка, судя по ее лицу на последней фотографии в профиле Галкина, пользовалась услугами косметолога. У Пугачевой рельефный овал лица по всем стандартам красоты и не по возрасту пухлые губы. Есть еще момент - удачный позинг. Артистка практически всегда фотографируется полупрофилем, что делает ее худее и моложе.

Аналогичный эффект можно наблюдать в профиле Ксении Бородиной. На недавнем выходе в свет Бородина не только фотографировалась, но и снимала видео. Телеведущая показала свое лицо полупрофилем (оно худое) и анфас (при таком ракурсе оно выглядело широким и более возрастным). Пугачева анфас тоже смотрится крупнее и старше.

Интернет-пользователи пишут, что Пугачевой никого не обмануть. Они уверяют, что у артистки есть два важных маркера возраста - пигментация на теле и волосы на голове, которые больше не такие густые. Вероятно, если звезда будет носить более закрытую одежду и нарастит волосы, то у россиян появятся новые поводы для придирок. Пугачева определенно выглядит так, как хотели бы выглядеть на пенсии большинство пользователей Сети.

Звёзды,Максим Галкин,Алла Пугачева,Ксения Бородина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители