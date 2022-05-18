Что выдает возраст Пугачевой

Россияне пытаются раскрыть секрет красоты советской и российской певицы Аллы Пугачевой. Артистка не выглядит на свой возраст. Ей 73 года, но на последней фотографии в социальных сетях Максима Галкина диве не дать и 50 лет. Пугачева, очевидно, смогла обмануть годы.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Пластические хирурги анализируют внешность Пугачевой. Они считают, что выглядеть молодо в 73 года исполнительнице помогают разнообразные пластические операции. Якобы звезда стала привлекательнее, сделав подтяжку шеи, подбородка, овала лица, области скул, а также скорректировав с помощью данной процедуры среднюю зону лица и нижние веки. Также Пугачевой постоянно приписывают блефаропластику верхних век.

Артистка, судя по ее лицу на последней фотографии в профиле Галкина, пользовалась услугами косметолога. У Пугачевой рельефный овал лица по всем стандартам красоты и не по возрасту пухлые губы. Есть еще момент - удачный позинг. Артистка практически всегда фотографируется полупрофилем, что делает ее худее и моложе.

Аналогичный эффект можно наблюдать в профиле Ксении Бородиной. На недавнем выходе в свет Бородина не только фотографировалась, но и снимала видео. Телеведущая показала свое лицо полупрофилем (оно худое) и анфас (при таком ракурсе оно выглядело широким и более возрастным). Пугачева анфас тоже смотрится крупнее и старше.