Седокова призналась, что работала в стриптиз-клубе

«Если бы наниматели знали о моем настоящем возрасте, меня бы туда ни за что не взяли. Я должна была вести мероприятие под названием "женский день". Платили мне 10 долларов за ночь, за эти деньги я, тогда еще совсем робкая и не знавшая жизни девочка, которая до этого целовалась только с помидорами, выходила на сцену и говорила: "А сейчас, девочки, приготовьтесь визжать и кричать, потому что на сцену выйдет неподражаемый и великолепный Тарзан". И уходила в гримерку, где все эти тарзаны разминались перед выходом на сцену»