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46 минут назад

Седокова призналась, что работала в стриптиз-клубе

Мария Каткова

Певица Анна Седокова рассказала, что работала в стриптиз-клубе, когда ей было 17 лет. Она устроилась туда ведущей мероприятий. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Седокова призналась, что работала в стриптиз-клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам звезды, она не хотела зависеть от родительских денег, поэтому ей нужна была любая работа. Она соврала своим нанимателям, сказав, что ей 20 лет.

«Если бы наниматели знали о моем настоящем возрасте, меня бы туда ни за что не взяли. Я должна была вести мероприятие под названием "женский день". Платили мне 10 долларов за ночь, за эти деньги я, тогда еще совсем робкая и не знавшая жизни девочка, которая до этого целовалась только с помидорами, выходила на сцену и говорила: "А сейчас, девочки, приготовьтесь визжать и кричать, потому что на сцену выйдет неподражаемый и великолепный Тарзан". И уходила в гримерку, где все эти тарзаны разминались перед выходом на сцену»

Она хорошо справлялась с работой и вскоре получила повышение: сама составляла программы шоу и искала актеров. По ее словам, она стала зарабатывать в четыре раза больше, но также увеличилась и нагрузка.

Ранее сообщалось, что Эмбер Херд обвинили в насилии по отношению к девушке.

Звёзды,Анна Седокова,
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