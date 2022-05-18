Херд подтвердила отношения с Джеймсом Франко перед разводом с Деппом

Эмбер Херд действительно пригласила Джеймса Франко к себе домой за ночь до того, как подала на развод с Джонни Деппом. Об этом сообщает People. Адвокат Деппа Камилла Васкез воспроизвела в суде кадры, на которых заметно, как Херд и Франко вместе поднимаются на лифте в пентхаус. Актриса подтвердила, что она встретилась с коллегой в своей квартире.
По словам звезды "Ромового дневника", она поддерживала дружеские отношения с Франко после того, как познакомилась с ним на съемках.
"Он был моим другом. И он жил по соседству, буквально по соседству. Я была счастлива получить поддержку в то время",
- объяснила Херд.
Также она добавила, что на тот момент не знала, будет ли Депп в городе в тот день.
Ранее адвокат Деппа напомнила об аресте Эмбер Херд за нападение на бывшую возлюбленную. Она рассказала, что актриса ударила свою экс-избранницу Тасю ван Ри, свидетелями чего были двое полицейских. Херд стукнула ван Ри по руке и сорвала с ее шеи украшение, после чего была арестована.