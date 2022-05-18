Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
1 час назад

Эмбер Херд подтвердила, что встречалась с Джеймсом Франко перед разводом с Деппом

Газета.Ru

Эмбер Херд действительно пригласила Джеймса Франко к себе домой за ночь до того, как подала на развод с Джонни Деппом. Об этом сообщает People. Адвокат Деппа Камилла Васкез воспроизвела в суде кадры, на которых заметно, как Херд и Франко вместе поднимаются на лифте в пентхаус. Актриса подтвердила, что она встретилась с коллегой в своей квартире.

Херд подтвердила отношения с Джеймсом Франко перед разводом с Деппом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам звезды "Ромового дневника", она поддерживала дружеские отношения с Франко после того, как познакомилась с ним на съемках.

"Он был моим другом. И он жил по соседству, буквально по соседству. Я была счастлива получить поддержку в то время",

- объяснила Херд.

Также она добавила, что на тот момент не знала, будет ли Депп в городе в тот день.

Ранее адвокат Деппа напомнила об аресте Эмбер Херд за нападение на бывшую возлюбленную. Она рассказала, что актриса ударила свою экс-избранницу Тасю ван Ри, свидетелями чего были двое полицейских. Херд стукнула ван Ри по руке и сорвала с ее шеи украшение, после чего была арестована.

Звёзды,Джонни Депп,Джеймс Франко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители