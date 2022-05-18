Пегова показала, как выглядит без косметики

Российская звезда театра и кино Ирина Пегова не стесняется делиться с поклонниками фотографиями, сделанными в повседневной жизни. Одним из последних снимков актриса поразила подписчиков ее страничек в соцсетях.

Фото: соцсети соцсети

На фотографии Ирина предстала без макияжа, укладки, в очках. На лице артистки заметны следы усталости. Пегова поделилась, что снимок сделан в салоне самолета.

«Лечу в Екатеринбург бортом имени Айвазовского», — подписала фотографию звезда.

Этот снимок несколько контрастирует с образами, в которых обычно предстает артистка. Но поклонники поддержали Пегову, заявляя, что и без яркого мейкапа женщина выглядит очаровательно.