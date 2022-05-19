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52 минуты назад

Долина предложила создать русскоязычный песенный конкурс

Lenta.ruиещё 1

В России захотели создать международный конкурс русскоязычных исполнителей. С такой инициативой выступила народная артистка России Лариса Долина, ее слова приводит ТАСС.

Долина предложила создать русскоязычный песенный конкурс
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению певицы, подобный конкурс необходим на фоне попыток отменить российскую культуру, которые наблюдаются за рубежом. Долина добавила, что русский язык и культуру «пытаются куда-то засунуть».

Она отметила, что в этом плане очень показательны результаты последнего конкурса «Евровидение». «Все видели, как практически в прямом эфире подменялись оценки стран», — заявила она.

Артистка предположила, что предложенный ею конкурс объединит русскоязычных исполнителей со всего мира.

Ранее сообщалось, что группа Kalush Orchestra c песней Stefania победила в финале «Евровидения», который проходил в итальянском Турине. Музыканты набрали 631 балл — в конце своего выступления один из участников группы попросил оказать помощь Украине и нарушил правило конкурса о запрете политических высказываний.

Звёзды,Лариса Долина,
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