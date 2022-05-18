Врачи не поверили в сифилис Аршавиной

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина страдает из-за проблем со здоровьем. Не так давно она и вовсе заявила, что больна сифилисом, полученным от родной матери. Однако некоторые врачи не поверили такому громкому заявлению.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Третичный сифилис — это третья стадия болезни (именно ее приписывает себе бывшая жена Аршавина — прим. «ВМ»). Но я думала, что в стране такого нет еще с царских времен. Это просто невозможно. Такой сифилис встречается только у совсем асоциальных людей или тех, кто никогда не посещает врачей, — призналась врач-дерматовенеролог Наталья Чистова.

По словам специалиста, подобное развитие сифилиса возможно в наши дни только при полном отсутствии лечения. На такой поздней стадии болезнь уже поражает внутренние органы, а буквально через пару лет больной уже умирает.

Если бы Казьмина действительно болела сифилисом, утверждают эксперты, она бы давно это заметила. Чистова подчеркнула, что не заметить болезнь еще можно на первой стадии, но уже на второй игнорировать ее просто не получится. Обычно на второй стадии сифилиса на коже и слизистых появляются язвы и начинают сильно выпадать волосы, передает Starhit.

Бывшая супруга футболиста рассказала о страшном заболевании в марте. Подписчики экс-супруги спортсмена, которая воспитывает троих детей, сильно обеспокоены ее состоянием и считают, что ей нужна помощь психиатра. Они обратились к Аршавину, чтобы тот забрал детей к себе.