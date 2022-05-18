Актер Иван Шибанов рассказал о романе с молодой коллегой

45-летний Павел Шабанов ("Комиссарша", "Вольная грамота") вступил в отношения с 21-летней Полиной Домановой. О романе с коллегой по театру и кино он рассказал в интервью с WomanHit.
"Мы снялись вместе в фильме "Поезд идет на восток". Причем сначала Поля пошла на пробы, ее утвердили, а я появился, когда уже искали второстепенных героев. Никто в группе не знал о нас, и это было трогательно", — поделился актер.
Он добавил, что с восхищением относится к молодой возлюбленной. По словам Шибанова, Доманова довольно быстро осваивает новые хобби и учится новому.
"Мне нравится, что, попадая в новый коллектив, она моментально обрастает подружками, ее все обожают. При этом она и домашняя, уютная, и манкая. Это, конечно, очень будоражит", — рассказал он.
Ранее Иван Шибанов был женат на Ольге Павловец. У экс-супругов, которые расстались после 10 лет отношений, есть общий сын Макар.