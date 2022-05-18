Крид и Клава Кока встречаются

Последний год о личной жизни Егора Крида ничего неизвестно. Мужчина расстался с Валей Карнавал и больше так и не окунался в новые отношения. Однако поклонники уверены, что музыкант встречается с Клавой Кокой. Накануне появились новые пруфы.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Еще несколько недель назад Клава и Егор были замечены на совместном отдыхе. Тогда они выложили снимки из одного гостиничного номера. Поклонники начали задаваться вопросом, неужели парочка уже живет вместе. А позже в Сети появился их совместный секретный снимок с паспортами.

А вчера Крид и Кока вместе пришли на премию «Жара». Они сели вместе! А после музыкальной певец выложил к себе в социальные Сети фотографию с Клавой, написав: «Моя награда». Публикацию репостнула и Кока. Такой поступок спровоцировал новые слухи.

«Вы – награда друг друга», «Это было так кьют», «Вы подходите друг другу», «Клава и Егор лучшие», «Надеюсь, скоро они признаются в своих отношения», — пишут пользователи Сети.