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1 час назад

Крид и Клава Кока встречаются

Popcake.tv

Последний год о личной жизни Егора Крида ничего неизвестно. Мужчина расстался с Валей Карнавал и больше так и не окунался в новые отношения. Однако поклонники уверены, что музыкант встречается с Клавой Кокой. Накануне появились новые пруфы.

Крид и Клава Кока встречаются
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Еще несколько недель назад Клава и Егор были замечены на совместном отдыхе. Тогда они выложили снимки из одного гостиничного номера. Поклонники начали задаваться вопросом, неужели парочка уже живет вместе. А позже в Сети появился их совместный секретный снимок с паспортами.

А вчера Крид и Кока вместе пришли на премию «Жара». Они сели вместе! А после музыкальной певец выложил к себе в социальные Сети фотографию с Клавой, написав: «Моя награда». Публикацию репостнула и Кока. Такой поступок спровоцировал новые слухи.

«Вы – награда друг друга», «Это было так кьют», «Вы подходите друг другу», «Клава и Егор лучшие», «Надеюсь, скоро они признаются в своих отношения», — пишут пользователи Сети.

Остается только ждать официальных комментариев от артистов. А ты хотел бы видеть такую парочку в шоу-бизнесе?

Звёзды,Крид,
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