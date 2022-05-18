Беременная Адриана Лима снялась обнаженной

Бразильская супермодель Адриана Лима, ожидающая пополнения, разоблачилась для обложки Elle Brasil.
На обложке глянца беременная Адриана Лима предстала полностью обнаженной. На бразильской супермодели вовсе не было одежды — лишь два пояса-цепи на талии. Волосы бывшего «ангела» Victoria's Secret завиты и распущены.
«Делюсь нашей первой обложкой с моим малышом», — поделилась Лима в социальных сетях.
В апреле ожидающая пополнения Адриана Лима приняла участие в показе Alexander Wang.
Напомним, Адриана Лима и Андре Леммерс объявили о пополнении в феврале 2022 года. Супермодель опубликовала в TikTok видеоролик с реакцией бойфренда-кинопродюсера на ее беременность.
Этот ребенок станет для Лимы третьим. У нее подрастают две дочери от экс-мужа — сербского баскетболиста Марко Ярича: 12-летняя Валентина и 9-летняя Сиенна. Они были женаты с 2009 по 2016 год.