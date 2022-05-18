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1 час назад

Беременная Адриана Лима снялась обнаженной для обложки глянца

WMJ.ru

Бразильская супермодель Адриана Лима, ожидающая пополнения, разоблачилась для обложки Elle Brasil.

Беременная Адриана Лима снялась обнаженной
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

На обложке глянца беременная Адриана Лима предстала полностью обнаженной. На бразильской супермодели вовсе не было одежды — лишь два пояса-цепи на талии. Волосы бывшего «ангела» Victoria's Secret завиты и распущены.

«Делюсь нашей первой обложкой с моим малышом», — поделилась Лима в социальных сетях.

WMJ.ru

В апреле ожидающая пополнения Адриана Лима приняла участие в показе Alexander Wang.

Напомним, Адриана Лима и Андре Леммерс объявили о пополнении в феврале 2022 года. Супермодель опубликовала в TikTok видеоролик с реакцией бойфренда-кинопродюсера на ее беременность.

Этот ребенок станет для Лимы третьим. У нее подрастают две дочери от экс-мужа — сербского баскетболиста Марко Ярича: 12-летняя Валентина и 9-летняя Сиенна. Они были женаты с 2009 по 2016 год.

Звёзды,Марко Ярич,
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