Беременная Адриана Лима снялась обнаженной

Бразильская супермодель Адриана Лима, ожидающая пополнения, разоблачилась для обложки Elle Brasil.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

На обложке глянца беременная Адриана Лима предстала полностью обнаженной. На бразильской супермодели вовсе не было одежды — лишь два пояса-цепи на талии. Волосы бывшего «ангела» Victoria's Secret завиты и распущены.

«Делюсь нашей первой обложкой с моим малышом», — поделилась Лима в социальных сетях.

WMJ.ru

В апреле ожидающая пополнения Адриана Лима приняла участие в показе Alexander Wang.

Напомним, Адриана Лима и Андре Леммерс объявили о пополнении в феврале 2022 года. Супермодель опубликовала в TikTok видеоролик с реакцией бойфренда-кинопродюсера на ее беременность.