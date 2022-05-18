У Олега Меньшикова пытаются отсудить половину квартиры

На художественного руководителя Театра Ермоловой, российского актера Олега Меньшикова повторно подала в суд Светлана Савицкая, женщина хочет получить половину элитной недвижимости артиста. Об этом сообщили в пресс-службе Хамовнического суда.

Актер является владельцем квартиры, площадь которой составляет 170 кв. метров, расположенной на Фрунзенской набережной в Москве. Как рассказала Савицкая, квартира принадлежала ее ныне покойному бывшему мужу, который приобрел объект в период нахождения с ней в браке. Женщина заявляет, что после его смерти наследники оформили недвижимость на себя и продали Меньшикову.

Суд оставил без удовлетворения первый иск Савицкой. В суде поясняют, что на этот раз истец просит истребовать из незаконного владения Меньшикова половину квартиры, хоть и называет его при этом добросовестным приобретателем, который никак не мог быть в курсе сложившейся ситуации.