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42 минуты назад

У Олега Меньшикова пытаются отсудить половину квартиры в Москве

FBM.ru

На художественного руководителя Театра Ермоловой, российского актера Олега Меньшикова повторно подала в суд Светлана Савицкая, женщина хочет получить половину элитной недвижимости артиста. Об этом сообщили в пресс-службе Хамовнического суда.

У Олега Меньшикова пытаются отсудить половину квартиры
Фото: FBM.ruFBM.ru

Актер является владельцем квартиры, площадь которой составляет 170 кв. метров, расположенной на Фрунзенской набережной в Москве. Как рассказала Савицкая, квартира принадлежала ее ныне покойному бывшему мужу, который приобрел объект в период нахождения с ней в браке. Женщина заявляет, что после его смерти наследники оформили недвижимость на себя и продали Меньшикову.

Суд оставил без удовлетворения первый иск Савицкой. В суде поясняют, что на этот раз истец просит истребовать из незаконного владения Меньшикова половину квартиры, хоть и называет его при этом добросовестным приобретателем, который никак не мог быть в курсе сложившейся ситуации.

Информация о судебном разбирательстве в отношении Меньшикова появилась в мае 2019 г. Тогда Савицкая решила через суд потребовать признать договор купли-продажи недействительным и вернуть ей половину площади. Однако сам Меньшиков на слушаниях по делу ни разу не был.

Звёзды,Светлана Савицкая,Олег Меньшиков,
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