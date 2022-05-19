Врач предрек печальный исход тяжелобольному Алибасову

Известный психиатр Дмитрий Клевцов в разговоре с журналистами рассказал о диагнозе Бари Алибасова. По его словам, последняя стадия алкоголизма, диагностированная у продюсера, принесет массу проблем его близким.

В беседе с порталом BLITZ+ врач объяснил, что последняя стадия алкоголизма означает серьезные нарушения в головном мозге, что обязательно отразится на поведении экс-продюсера группы «На-На». Возможны галлюцинации, бред и агрессия по отношению к окружающим. Алибасов может даже перестать узнавать родных.

Клевцов добавил, что при таком диагнозе категорически запрещен прием алкоголя.

«Острый психоз может случится на фоне даже небольшой дозы алкоголя», – добавил врач.