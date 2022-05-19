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2 часа назад

Врач предрек печальный исход тяжелобольному Алибасову

РИА "ФедералПресс"

Известный психиатр Дмитрий Клевцов в разговоре с журналистами рассказал о диагнозе Бари Алибасова. По его словам, последняя стадия алкоголизма, диагностированная у продюсера, принесет массу проблем его близким.

Врач предрек печальный исход тяжелобольному Алибасову
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

В беседе с порталом BLITZ+ врач объяснил, что последняя стадия алкоголизма означает серьезные нарушения в головном мозге, что обязательно отразится на поведении экс-продюсера группы «На-На». Возможны галлюцинации, бред и агрессия по отношению к окружающим. Алибасов может даже перестать узнавать родных.

Клевцов добавил, что при таком диагнозе категорически запрещен прием алкоголя.

«Острый психоз может случится на фоне даже небольшой дозы алкоголя», – добавил врач.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Алибасов жертвой мошенников. Об этом рассказал сам продюсер.

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