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1 час назад

Татьяна Брухунова рассказала о совместном воспитании сына с Евгением Петросяном

Вечерняя Москва

Супруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в минувшую среду, 18 мая, рассказала подписчикам своего аккаунта в социальных сетях о воспитании сына.

Брухунова рассказала о совместном воспитании сына с Петросяном
Фото: Telegram / Татьяна БрухуноваTelegram / Татьяна Брухунова

Два года назад девушка подарила юмористу долгожданного ребенка, которого назвали Ваганом — в честь дедушки. Долгое время родители скрывали сына от посторонних глаз, а с недавних пор стали активно делиться его снимками.

Накануне подписчики Брухуновой решили в социальных сетях поднять с ней вопрос родительских забот. Они спросили у жены Петросяна, возникают ли между ними споры относительно воспитания сына. По словам Татьяны, они с юмористом одинаково смотрят на жизнь, учитывают все потребности ребенка.

— У нас очень опытные, высококвалифицированные няни. Их профессиональное мнение также учитываем при выборе развивающих программ для Вагана, — ответила супруга Петросяна.

Брухунова также поделилась, что в свои два года мальчик может похвастать достаточно плотным графиком занятий. Ребенок занимается лепкой, рисованием, конструированием, уже учит цифры и даже армянский язык, пишет StarHit.

В конце апреля молодая жена юмориста поделилась с подписчиками новыми фотографиями подрастающего сына.

Звёзды,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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