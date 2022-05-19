Брухунова рассказала о совместном воспитании сына с Петросяном

Супруга комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в минувшую среду, 18 мая, рассказала подписчикам своего аккаунта в социальных сетях о воспитании сына.

Фото: Telegram / Татьяна Брухунова Telegram / Татьяна Брухунова

Два года назад девушка подарила юмористу долгожданного ребенка, которого назвали Ваганом — в честь дедушки. Долгое время родители скрывали сына от посторонних глаз, а с недавних пор стали активно делиться его снимками.

Накануне подписчики Брухуновой решили в социальных сетях поднять с ней вопрос родительских забот. Они спросили у жены Петросяна, возникают ли между ними споры относительно воспитания сына. По словам Татьяны, они с юмористом одинаково смотрят на жизнь, учитывают все потребности ребенка.

— У нас очень опытные, высококвалифицированные няни. Их профессиональное мнение также учитываем при выборе развивающих программ для Вагана, — ответила супруга Петросяна.

Брухунова также поделилась, что в свои два года мальчик может похвастать достаточно плотным графиком занятий. Ребенок занимается лепкой, рисованием, конструированием, уже учит цифры и даже армянский язык, пишет StarHit.