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2 часа назад

56-летняя актриса порадовала фанатов снимком в белье

Lenta.ruиещё 1

Британская актриса, дизайнер и фотомодель Элизабет Херли порадовала фанатов снимком в нижнем белье. Она поделилась фото на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Элизабет Херли порадовала фанатов снимком в белье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На опубликованном кадре 56-летняя знаменитость позирует перед камерой в белых трусах-слипах и просвечивающей грудь майке светло-зеленого цвета. Видно, что для упомянутой фотосессии Херли распустила волосы и сделала небрежную укладку.

Поклонники восхитились внешним видом звезды и принялись писать ей комплименты в комментариях под постом, который набрал более 75 тысяч лайков. «Какая красивая», «Смотря на тебя, у меня перехватывает дыхание», «Ты сделала мой день!», «Очень горячо», «Ты выглядишь потрясающе», — высказывались они.

Фотография была сделана известным модным фотографом Марио Тестино для британского глянцевого журнала Vogue.

В апреле Элизабет Херли снялась в откровенном образе. В кадре манекенщица предстала перед подписчиками в раздельном бикини голубого цвета с разрезами на бедрах. На размещенном снимке манекенщица позирует лежа на диване с распущенными волосами.

Звёзды,Марио Тестино,Элизабет Херли,
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