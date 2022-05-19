Хайди Клум отправилась на свидание с мужем без белья

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум отправилась на свидание с мужем, гитаристом рок-группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, без нижнего белья. На соответствующие снимки в ее соцсетях обратило внимание издание Daily Mail.

Фото: @heidiklum @heidiklum

На опубликованных кадрах 48-летняя манекенщица позирует перед камерой, обнимаясь с 32-летним супругом, в облегающем кожаном мини-платье с разрезами по бокам и глубоким декольте. При этом видно, что под нарядом у знаменитости отсутствует нижнее белье. Кроме того, Клум подвела глаза черным карандашом, распустила волосы и сделала небрежную укладку.

Фанаты оказались в восторге от внешнего вида манекенщицы. «Она просто невероятно сексуальна, и ей все равно, что говорят люди», «Невозможно поверить в то, что ей столько лет», «Ощущение, что ей 32, а Тому 48», «Хайди выглядит счастливой и красивой», «Очень горячо», — высказывались они.