Звезды, которые очень любят делать ремонт

Некоторые знаменитости не страшатся глобальных изменений в своих жилищах.
Как-то певица в интервью призналась: «За четыре года ремонта я практически закончила строительный институт — мне пришлось многому научиться! Я думала, поклею обои, развешу шторки, но не все так просто. Сначала, оказывается, стены надо заштукатурить и выровнять, а уже потом думать про обои”. Певица так увлеклась, что освоила за один ремонт сразу несколько профессий. Но очень рада, что сделала все самостоятельно и потом не пришлось переделывать.
В одной из передач звезда показала результаты ремонта в нескольких комнатах в своей квартире, которые были оформлены по ее дизайнерскому решению. Особенно всех впечатлил туалет. А начиналось все с раковины, которую актриса увидела в магазине и влюбилась. Она была настолько необычная, что Меньшова начала под нее подбирать все остальное и просто уже не смогла остановиться.
Телеведущая давно пишет картины и увлекается дизайном интерьера. Как-то Ларису посетила мысль расписать потолок в ее загородном доме. Она расписала потолок на основе росписи одного румынского храма. Это был очень сложный опыт. Прорисовывая тонкие детали, Вербицкая работала без перчаток и так “убила” руки, что ей пришлось потом долго восстанавливать кожу рук у косметолога.
Супруга Александра Невзорова просто помешана на ремонте. Оказывается, не так давно пара была на грани развода из-за затяжного ремонта, который затеяла Лидия.
“Он долго терпел. Ничего не сказал, когда его машину полностью залили белой фасадной краской. Краска оказалась надежной, не отмывается. Терпел, когда зимой в -27 пробили трубы отопления. Терпел, когда перебили сетевой кабель топором, когда вырубился компьютер и не сохранился текст. Когда его важные надписи заштукатурили – терпел”, – рассказала супруга журналиста.
А после всего этого Невзоров сбежал из дома в свою студию, чтобы спокойно работать. Лидия признается, что она -то как раз обожает ремонт.
“Да, я очень люблю ремонт – бессмысленный и беспощадный. И от стройки получаю удовольствие”.
Звезда купила квартиру в Москве, в которой нужно было срочно сделать ремонт. Поэтому Гулькина сама взялась за это дело. Ремонт был сделан всего за несколько дней, но самое интересное то, что хозяйка самолично производила все работы. В итоге, квартира получилась очень уютной. Теперь певица очень любит бывать дома. Гулькиной нравится облагораживать ее, постоянно что-то менять.