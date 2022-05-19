Звезды, которые очень любят делать ремонт

Некоторые знаменитости не страшатся глобальных изменений в своих жилищах.

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Лолита Милявская

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Как-то певица в интервью призналась: «За четыре года ремонта я практически закончила строительный институт — мне пришлось многому научиться! Я думала, поклею обои, развешу шторки, но не все так просто. Сначала, оказывается, стены надо заштукатурить и выровнять, а уже потом думать про обои”. Певица так увлеклась, что освоила за один ремонт сразу несколько профессий. Но очень рада, что сделала все самостоятельно и потом не пришлось переделывать.

Юлия Меньшова

В одной из передач звезда показала результаты ремонта в нескольких комнатах в своей квартире, которые были оформлены по ее дизайнерскому решению. Особенно всех впечатлил туалет. А начиналось все с раковины, которую актриса увидела в магазине и влюбилась. Она была настолько необычная, что Меньшова начала под нее подбирать все остальное и просто уже не смогла остановиться.

Лариса Вербицкая

Телеведущая давно пишет картины и увлекается дизайном интерьера. Как-то Ларису посетила мысль расписать потолок в ее загородном доме. Она расписала потолок на основе росписи одного румынского храма. Это был очень сложный опыт. Прорисовывая тонкие детали, Вербицкая работала без перчаток и так “убила” руки, что ей пришлось потом долго восстанавливать кожу рук у косметолога.

Лидия Невзорова

Супруга Александра Невзорова просто помешана на ремонте. Оказывается, не так давно пара была на грани развода из-за затяжного ремонта, который затеяла Лидия.

“Он долго терпел. Ничего не сказал, когда его машину полностью залили белой фасадной краской. Краска оказалась надежной, не отмывается. Терпел, когда зимой в -27 пробили трубы отопления. Терпел, когда перебили сетевой кабель топором, когда вырубился компьютер и не сохранился текст. Когда его важные надписи заштукатурили – терпел”, – рассказала супруга журналиста.

А после всего этого Невзоров сбежал из дома в свою студию, чтобы спокойно работать. Лидия признается, что она -то как раз обожает ремонт.

“Да, я очень люблю ремонт – бессмысленный и беспощадный. И от стройки получаю удовольствие”.

Наталья Гулькина