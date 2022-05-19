Зудина поделилась важный событием из жизни дочери

Марина Зудина в своем профиле в социальной сети поделилась кадрами с важного события из жизни своей дочери от Олега Табакова .

Артистка показала нарядную и счастливую дочь Марию, которая отмечает последний школьный звонок. Наследница Табакова закончила девятый класс и впереди ее ждут экзамены.

«Последний звонок в девятом классе! Впереди ОГЭ и выпускной! Спасибо всем учителям», — подписала Зудина.

Комментарии подписчиков не заставили себя ждать - все принялись восторгаться красотой юной выпускницы. Там же в комментариях и звездные коллеги по цеху отметили, что Марина может гордится такой прекрасной и красивой дочерью.