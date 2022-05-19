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44 минуты назад

Зудина поделилась важный событием из жизни дочери

Мира Маркина

Марина Зудина в своем профиле в социальной сети поделилась кадрами с важного события из жизни своей дочери от Олега Табакова.

Зудина поделилась важный событием из жизни дочери
Фото: риа новостириа новости

Артистка показала нарядную и счастливую дочь Марию, которая отмечает последний школьный звонок. Наследница Табакова закончила девятый класс и впереди ее ждут экзамены.

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«Последний звонок в девятом классе! Впереди ОГЭ и выпускной! Спасибо всем учителям», — подписала Зудина.

Комментарии подписчиков не заставили себя ждать - все принялись восторгаться красотой юной выпускницы. Там же в комментариях и звездные коллеги по цеху отметили, что Марина может гордится такой прекрасной и красивой дочерью.

Ранее мы сообщали, что дочь Валерия Меладзе выходит замуж.

Звёзды,Валерий Меладзе,Олег Табаков,Марина Зудина,
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