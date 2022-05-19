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1 час назад

Новый альбом Оззи Осборна выйдет в сентябре 2022 года

Газета.Ru

Жена Оззи Осборна анонсировала выпуск нового альбома музыканта в сентябре 2022 года. Об этом Шэрон Осборн заявила на подкасте Грэма Нортона.

Новый альбом Осборна выйдет в сентябре 2022 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Он закончил еще один альбом, который выйдет в сентябре",

— отметила жена артиста.

По ее словам, 73-летний музыкант настолько увлечен музыкой, что никогда не перестанет петь: "Сейчас он работает в студии. По-прежнему пишет все сам, как и поет. Это приносит ему настоящее счастье. Мы даже построили дня него большую студию, так что он может все делать дома."

В апреле этого года Оззи Осборн объявил, что закончил работу над альбомом. Известно, что в нем также участвуют: басист "Metallica" Роберт Трухильо, барабанщик Чед Смит из Red Hot Chili Peppers и погибший в марте этого года музыкант группы Foo Fighters Тейлор Хокинс.

Предыдущий альбом музыканта "Ordinary Man" вышел 21 февраля 2020 года. Оззи Осборн — британский музыкант, основатель группы Black Sabbath, которую покинул в 1977 году и начал сольную карьеру.

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