Новый альбом Осборна выйдет в сентябре 2022 года

Жена Оззи Осборна анонсировала выпуск нового альбома музыканта в сентябре 2022 года. Об этом Шэрон Осборн заявила на подкасте Грэма Нортона.

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"Он закончил еще один альбом, который выйдет в сентябре",

— отметила жена артиста.

По ее словам, 73-летний музыкант настолько увлечен музыкой, что никогда не перестанет петь: "Сейчас он работает в студии. По-прежнему пишет все сам, как и поет. Это приносит ему настоящее счастье. Мы даже построили дня него большую студию, так что он может все делать дома."

В апреле этого года Оззи Осборн объявил, что закончил работу над альбомом. Известно, что в нем также участвуют: басист "Metallica" Роберт Трухильо, барабанщик Чед Смит из Red Hot Chili Peppers и погибший в марте этого года музыкант группы Foo Fighters Тейлор Хокинс.