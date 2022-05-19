"Два официальных брака и долгая любовь без штампа в паспорте"

Являясь разноплановым актером, Сергей Астахов на экране одинаково талантливо исполняет роли и члена преступной группировки, и начальника оперативного отдела полиции. Актер достаточно поздно, по профессиональным меркам, начал играть, на тот момент ему уже исполнилось 32 года. У него был большой театральный опыт, семья и непростая судьба, которая нашла отражение в характере его героев.

Фото: Клео.ру Клео.ру

Несмотря на привлекательную внешность, Астахову достаточно сложно далось настоящее семейное счастье. А когда он его обрел, не потребовалась даже печать в паспорте – настолько влюбленным было хорошо друг с другом.

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Путь к актерской карьере

Родился Сергей в семье военного. Планов стать актером у него не было, он хотел пойти по стопам отца и поступил на авиационный факультет. Поняв, что ошибся, Сергей Виконтович Козлов (настоящая фамилия) на первом курсе бросил учебу и ушел на срочную службу в танковые войска Советской армии. После возвращения Сергей вспомнил опыт участия в художественной самодеятельности и принял решение поступить на актерское отделение.

Со своей первой женой он познакомился на вечеринке в честь поступления в Воронежский государственный институт искусств. Наталья Комардина уже училась на третьем курсе и еще не отошла от личной трагедии. За год до этого ее возлюбленный сорвался с девятого этажа. Подошедший к ней Сергей Астахов оказался похож на потерянную трагически любовь.

Следующая их встреча произошла через полтора месяца. На этот раз Сергей проявил решительность и настойчивость, пригласил девушку к себе домой знакомиться с родителями. Девушка родителям очень понравилась. Через полгода молодые сыграли большую свадьбу на 100 человек, а после даже венчались. Но пара не прожила в браке и года. Наталья в интервью отмечала: «Он постоянно пытался переделать меня на свой вкус, изменить».

Второй брак

В 1994 году актер женится второй раз на своей коллеге по воронежскому ТЮЗ Виктории Адельфиной. Актер до сих пор очень тепло и с благодарностью отзывается о бывшей жене и самом длительном браке в своей жизни.

В 1998 году у них родилась дочь Маша. Сергей понял, что для настоящей семьи ему необходима хорошая работа. В связи с этим, в 1999 году, он уезжает из Воронежа в Москву, взяв девичью фамилию матери – Астахов. Пока актер ждал предложений на роли, он подрабатывал частным извозом, играл в двух театрах и копил на квартиру.

Денег едва хватало на еду. С семьей актер виделся периодами, с полугодичными перерывами. Постоянное отсутствие Сергея дома не улучшило климат в семье: жена ревновала супруга к многочисленным поклонницам.

В 2001 году актеру улыбнулась удача – ему предложили роль в фильме, а потом и в сериале. Желанный успех и роли посыпались как из рога изобилия. Сергей перевозит семью в столицу. Супруги наслаждались новой счастливой жизнью, снимались в различных проектах, иногда даже вместе, но в 2011 году приняли решение развестись.

Виктория посчитала, что Сергей ставит карьеру выше интересов семьи. Масла в огонь подлил нехороший инцидент, случившийся незадолго до развода. В октябре 2011 года СМИ стало известно: в полиции по факту кражи вещей из квартиры актрисы Елены Кориковой фигурирует свидетелем Сергей Астахов. Факт косвенно подтвердил слухи об их романе.

Увлечение Кориковой

С бывшей коллегой по сериалу «Бедная Настя» Еленой Кориковой Сергей прожил около года. Период выдался у обоих актеров сложным. У Елены был простой в профессии, злоупотребление алкоголем и мысли уйти в монастырь. Сергей на тот момент был популярен и востребован, снимался в 5 фильмах. Елена не получила, то чего хотела от отношений, и пара распалась.

В 2013 году Сергея ждет удар по репутации. Скандально известный российский режиссер Кирилл Ганин распространил информацию, что актер Астахов, находясь в Германии, сочетался в узах однополого брака с Сергеем Мироновым.

Долгожданное счастье

С Викторией Савкеевой Астахов познакомился на празднике в честь Хэллоуина в ночном клубе. Не являясь любителем подобных мероприятий, он сосредоточил внимание на посетителях и сразу выделил эффектную девушку. Со свойственной ему настойчивостью, актер завоевал ее внимание, дал свой номер телефона, пригласил на спектакль со своим участием. Виктория – учительница младших классов частной московской гимназии, не сразу смогла поверить, что ее новый поклонник не женат и очень серьезно относится к их отношениям.

Разница в 16 лет ничуть не смущает влюбленных. Сергей из предыдущих отношений вынес главный жизненный урок: на первое место ставить счастье семьи, а не работу. Он научился правильно расставлять приоритеты.

Астахов называет Викторию своей женой и считает, что она обладает мудростью учителя и любящей женщины. Пдтверждением этому является решение девушки оставить профессию преподавателя и стать директором актера. Этот поступок позволил супругам проводить вместе больше времени и проявлять максимальное участие в жизни друг друга.

Жизнь в гражданском браке кажется им обоим достаточно комфортной, и штамп в паспорте особой роли в отношениях не играет. Хотя Сергей не против и узаконить отношения, однако инициативу ответственно переложил на плечи жены.